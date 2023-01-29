مقتل ما لا يقل عن 10 أطفال في انقلاب قارب بشمال غرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 02:25 مساءً - قال مسؤولون إن ما لا يقل عن عشرة أطفال لقوا حتفهم يوم الأحد عندما انقلب قارب يقل تلاميذ مدرسة دينية في سد تاندا بشمال غرب باكستان مع استمرار جهود الإنقاذ.

وقال فرقان خان نائب مفوض منطقة كوهات في إقليم خيبر بختون خوا بشمال باكستان حيث وقع الحادث إن ستة أشخاص آخرين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.

وأضاف خان أن الضحايا تلاميذ في مدرسة دينية قريبة. وقال مسؤولون إن عددا أكبر من التلاميذ مفقودون، ولم يقدموا تفاصيل عن عددهم.

وأشارت قائمة قدمها مفوض المنطقة لرويترز إلى أن أعمار القتلى تتراوح بين سبعة و12 عاما.

وقال خان إن الشرطة أغلقت السد أمام الرحلات الترفيهية.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها محطات محلية ونُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي رجال الإنقاذ في المياه.

وسقطت حافلة في واد بجنوب باكستان يوم الأحد وأسفر الحادث عن مقتل أكثر من 40 شخصا.