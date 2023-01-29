سول تعزز حالة الطوارئ بعد إطلاق نار قرب حدود بيونج يانج

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤولون عسكريون بكوريا الجنوبية، أن جنديا أطلق النيران عن طريق الخطأ من مدفع رشاش أثناء تدريبات بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية، وأبلغ الجيش الكورى الجنوبى بيونج يانج على الفور بأن إطلاق النار لم يكن متعمدا.





وقال الجيش الكورى الجنوبى فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، "إن 4 طلقات بالذخيرة الحية أُطلقت من مدفع رشاش خلال جلسة تدريبية قامت بها وحدة من الجيش على طول الحدود بين الكوريتين فى شرق إقليم كانج وون".

وسقطت جميع الطلقات فى الجانب الكورى الجنوبى من خط ترسيم الحدود العسكرية، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أى أضرار، ولم يكن من المقرر استخدام الذخيرة الحية فى التدريبات.

وأوضح المسؤولون الكوريون، أن الوحدة العسكرية فى سول أبلغت كوريا الشمالية على الفور عبر البث أن إطلاق النار لم يكن متعمدا، وعززت حالة الاستعداد للطوارئ.

من جانبه، أفاد مسؤول فى الوحدة العسكرية الكورية، بأنه لم تظهر أى علامات معينة من الجانب الكورى الشمالي، ويجرى التحقيق فى ملابسات الحادث بالضبط.