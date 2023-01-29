مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 7 مواطنين بـ القدس

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المستوطنين اقتحموا المسجد، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، سبعة مواطنين من مدينة القدس المحتلة، بعد أن داهمت منازلهم فى أنحاء متفرقة من مدينة القدس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مستوطنين أحرقوا منزلا ومركبة، فى بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله، بالإضافة لحدوث 144 اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس، حيث حطم مستوطنون 120 مركبة، وأحرقوا ست مركبات فى بلدة مجدل بنى فاضل، واعتدوا على 22 محلا تجاريا فى حوارة، وفقا لمسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس.

كما قامت قوات الاحتلال باقتحام جبل المكبر وشرعت بهدم منزل جنوب شرق القدس المحتلة.