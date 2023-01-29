الكرملين: مجالات التواصل بين روسيا وألمانيا ما زالت مفتوحة

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، أنه على الرغم من عدم وجود مخطط لإجراء محادثات بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمستشار الألمانى أولاف شولتس حاليا، إلا أن مجالات التواصل بين البلدين ما زالت مفتوحة.





وقال بيسكوف، بشأن ما إذا كان بوتين يخطط لإجراء حوار هاتفى مع شولتس، إن جدول أعمال الرئيس الروسى لا يشمل إجراء محادثة هاتفية مع المستشار الألمانى أولاف شولتس. وكان المستشار الألمانى أولاف شولتس، قد صرح فى وقت سابق، بأنه يعتزم مواصلة محادثاته الهاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن اتصالاته مع بوتين لم تنقطع طوال الـ 11 شهرا الماضية، وأن آخر مكالمة هاتفية تمت بينهما كانت فى أوائل ديسمبر الماضى، مؤكدا أهمية استمرار المحادثات مع روسيا.

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