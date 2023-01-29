العالم اليوم - بدون تاريخ الميلاد.. هذه الطريقة الحسابية تقيس عمرك الفعلي

انتم الان تتابعون خبر بدون تاريخ الميلاد.. هذه الطريقة الحسابية تقيس عمرك الفعلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يناير 2023 01:20 مساءً - عندما يتحدث الناس عن أعمارهم فهم يستندون في الغالب إلى تاريخ الميلاد، لكن الإنسان قد يكون له عمرٌ بيولوجي مغاير، لأن جسمه قد "يشيخ" قبل الأوان، بسبب عادات غير صحية، وربما يحافظ الفرد على شبابه أيضا، بفضل اتباع نظام حياة سليم والمواظبة على ممارسة الرياضة.

وتتيح عدة منصات على الإنترنت قياس العمر الفعلي للإنسان، من خلال الاعتماد على عدة مؤشرات مثل الوزن والطول والنظام الغذائي ومدى ممارسة الرياضة وأخذ قسط كاف من النوم.

ومن بين تلك المواقع، يوجد "Health.com" المختص في شؤون الصحة، حيث يقدم اختبارا بعنوان "اكتشف عمرك الحقيقي" (Discover your real age).

ولدى كتابة هذا العنوان في محرك البحث فإنه سيرشدك إلى المنصة، وعندئذ، ستجد أمامك قائمة من الأسئلة، إلى جانب طريقة شارحة ومفصلة لطريقة حساب العمر الفعلي.

وبالجواب على كل سؤال، ينال الشخص المتقدم نقطة معينة عليه أن يقوم باحتسابها، أو خصم رقم سالب.

ولدى الحصول على رقم معين في الأخير، سواء بالسالب أو بالموجب، قم بقسمته على عشرة، ثم أضف إليه عمرك المستند إلى تاريخ الميلاد.

إذا نلت نتيجة من (-1) مثلا، فذلك يعني أن جسمك في حالة أفضل، ويبدو أصغر بسنة واحدة.

الشخص الذي يبلغ 30 من العمر، مثلا، ويحصل على نتيجة من (-1)، فذاك يعني أنك في حال من بلغ 29 (-1+30=29).

أما في حال كانت النتيجة رقما موجبا مثل 2، فذاك يعني أن عمرك البيولوجي والفعلي، أكبر بسنتين، الأمر الذي يعني ضرورة مراجعة عاداتك "السيئة"، لأنها تنال من صحتك.

عند السؤال عن النوام مثلا، تكون النقاط على هذا الشكل:

قم بإضافة 7 نقاط إذا كنت تنام بالكاد ساعات قليلة جدا أي نحو 2 أو 3 في الليلة.

قم بإضافة 5 نقاط إذا كنت تنام بمشقة ما بين 4 و 6 ساعات.

قم بطرح 4 نقاط في حال كنت قادرا على أن تنام ما بين 8 و10 ساعات.

وإلى جانب النوم، يطرح الاختبار 13 آخر لأجل قياس العمر الفعلي.