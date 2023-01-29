العالم اليوم - سوناك يقيل رئيس حزب المحافظين بسبب قضية الضرائب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يناير 2023 01:20 مساءً - أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك رئيس حزب المحافظين الحاكم، يوم الأحد، من منصبه الحكومي بسبب ”انتهاك خطير” لقانون وزاري.

تزايدت الضغوط على ناظم الزهاوي وسط مزاعم بأنه قام بتسوية فاتورة ضرائب غير مدفوعة بملايين الدولارات بينما كان مسؤولا عن وزارة الخزانة في البلاد.

وكتب ريشي سوناك في رسالة إلى الزهاوي أنه اضطر إلى التصرف بعد أن وعد في بداية ولايته بأن حكومته ”ستتمتع بالنزاهة والكفاءة المهنية والمساءلة على كل المستويات”.

وكان الزهاوي، وهو مؤسس موقع الاستطلاع “يوغوف”، قد اعترف بوجود خلاف مع السلطات الضريبية، لكنه قال إن خطأه حدث ”لقلة الانتباه وإنه غير متعمد”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن التسوية بلغت قرابة خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.2 مليون دولار).

والجدير بالذكر أن الزهاوي ترأس وزارة الخزانة البريطانية من يوليو إلى سبتمبر 2022 أي خلال الأشهر الأخيرة من عهد بوريس جونسون كرئيس للوزراء.