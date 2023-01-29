رئيس وزراء بريطانيا يقيل ناظم الزهاوي على خلفية فضيحة التهرب الضريبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 يناير 2023 12:29 مساءً - قرر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الأحد، إقالة رئيس حزب المحافظين، ناظم الزهاوي، من منصبه في الحكومة، على خلفية فضيحة تهربه من الضرائب.

قرار رئيس وزراء بريطانيا جاء بناءً على التحقيق المستقل الذي جرى حول الشؤون الضريبية لرئيس حزب المحافظين، والذي انتهى إلى ارتكاب خرق جسيم لمدونة السلوك الوزاري.

دعوات الاستقالة

وواجه الزهاوي دعوات شعبية إلى الاستقالة، بعدما تم الكشف عن قيامه بدفع غرامة للإدارة المعنية بجمع الضرائب في بريطانيا، والتي تعرف باسم «إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك».

وتم تغريم الزهاوي على خلفية امتناعه عن سداد الضريبة وقت أن كان يشغل منصب وزير المالية، في إطار نزاع يقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية.

لكن الزهاوي كان يدافع دائما عن نفسه، إذ ظل يؤكد أنه كان واثقا من تصرفه بشكل مناسب.

وأبدى الزهاوي ترحيبه بالتحقيق معه، معربا عن تطلعه إلى توضيح وقائع هذه القضية.

تفاصيل القضية

وقبل بضعة أيام، كشف الزهاوي تفاصيل ما وصفه بـ«اللغط» حول شؤونه الضريبية، مؤكدا أنه دفع من أجل تسوية نزاع مع إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك.

وقال الزهاوي إن إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك قبلت بأن الخطأ كان نتيجة إهمال غير مقصود.

وكانت الضريبة تتعلق بحيازة سهم في شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي العالمية، والتي شارك الزهاوي في تأسيسها عام 2000 قبل أن يصبح نائبا في البرلمان.

وذكرت «BBC» أن النزاع تم حله في الفترة بين يوليو/تموز، وسبتمبر/أيلول من العام الماضي، عندما كان الزهاوي وزيرا للمالية، وأن إجمالي المبلغ الذي تم دفعه يناهز 5 ملايين جنيه إسترليني، بما في ذلك غرامة.

بينما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، في وقت سابق، بأن الزهاوي سدد قيمة الضريبة المستحقة، علاوة على غرامة بنسبة 30%، ليصل إجمالي ما سدده الزهاوي إلى 4.8 مليون إسترليني.

التحقيق مع الزهاوي

وكلف سوناك مستشاره المستقل لشؤون الوزراء، السير لوري ماجنوس، بالتحقيق فيما تم الكشف عنه من شؤون ضريبية تتعلق برئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي.

وقال سوناك، في تصريحات سابقة، إن هناك أسئلة تحتاج إلى إجابات بشأن هذا القضية.

وأشار سوناك إلى أن الزهاوي باقٍ في رئاسة حزب المحافظين أثناء خضوعه للتحقيق.

المعارضة تهاجم الزهاوي

وطالبت أحزاب المعارضة بإقالة الزهاوي من منصبه على الفور.

وقال زعيم حزب العمال، كير ستارمر، إن مجرد فتح تحقيق مع الزهاوي ليس بالأمر الكافي، مؤكدا أنه لا يجب أن يبقى الزهاوي في منصبه رئيسا لحزب المحافظين.

وطالب ستارمر رئيس الوزراء البريطاني بإقالة الزهاوي من منصبه الحكومي.

بينما اتهمت الوزيرة الأولى في أسكتلندا، نيكولا ستيرجن، سوناك بمحاولة التكتيم على قضية الزهاوي عبر تدشين تحقيق.

وترى ستيرجن أن موقف الزهاوي يتعذر الدفاع عنه، وأنه ينبغي أن يستقيل أو أن يقال.

أما حزب الديمقراطيين الأحرار فدعا إلى إقالة الزهاوي، أو تعليق عمله في أثناء إجراء التحقيق.