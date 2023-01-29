جدة - نرمين السيد - أعلنت أوكرانيا، فرض عقوبات على 182 شركة من روسيا وبيلاروسيا وثلاثة أفراد، فى أحدث خطوات الرئيس فولوديمير زيلينسكى، لقطع صلة بلاده مع كل من موسكو ومينسك، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وقال الرئيس الأوكراني، فى كلمته المصورة، مساء السبت، إنه تم تجميد ممتلكات الشركات والأفراد فى أوكرانيا، وسيتم استخدامها فى إجراءات الدفاع عن بلاده. وتعمل الشركات الخاضعة للعقوبات، بشكل رئيسى، فى نقل والبضائع وتأجير المركبات، إلى جانب إنتاج المواد الكيميائية، وفقًا للقائمة التى نشرها مجلس الأمن القومى الأوكراني. وفرضت أوكرانيا عقوبات على مئات الأفراد والشركات فى روسيا وروسيا البيضاء منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، فى فبراير من العام الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: أوكرانيا تفرض عقوبات على 182 شركة من روسيا وبيلاروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.