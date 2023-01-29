الدوما: تسليم واشنطن أسلحة لكييف يثبت مشاركتها المباشرة فى الحرب

وقال فولودين، إن "هناك الكثير من المدربين والخبراء الأمريكيين، والمرتزقة يعملون مع القوات الأوكرانية بهدف إنقاذ نظام كييف، كما قامت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة مما يدل على مشاركة مباشرة لواشنطن فى القتال، وخشيتها من فقدان مستعمرتها".
وأضاف رئيس مجلس الدوما: "أن العملية العسكرية الخاصة التى تقوم بها القوات الروسية هى تحريرية للأوكرانيين والأراضى السلافية من الاستعمار الأمريكى".
وقد تعهدت عدة دول غربية، بينها ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا، مؤخرا بتزويد أوكرانيا بدبابات قتالية ثقيلة، ويجرى الحديث عن احتمال توريد طائرات حربية مقاتلة لنظام كييف.
وكانت روسيا أرسلت فى وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، كما أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن أى شحنة تحتوى على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.
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