رئيس وزراء بريطانيا يقيل ناظم الزهاوى من منصبه

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن رئيس حزب المحافظين البريطانى، ناظم الزهاوى، كان قد اتهم بقضايا فساد، وتعرض لضغوط سياسية متزايدة لشرح ظروف تسوية ضريبية دفع فيها ملايين الجنيهات، مقابل عدم سداده لضرائب مستحقة عليه.
وبحسب القناة الإخبارية، فإن الزهاوى دفع غرامة بسبب ضريبة لم يدفعها عندما كان وزيراً للمالية.
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