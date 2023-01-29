زيلينسكى: نحن بحاجة للمزيد من الصواريخ بعيدة المدى

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى - "نحن بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى بشكل خاص لحرمان روسيا من فرصة وضع قاذفات صواريخ فى مكان ما بعيدا عن خط المواجهة وتدمير المدن الأوكرانية".
وكانت أوكرانيا قد أعلنت اليوم إجراء محادثات عاجلة مع حلفائها بشأن الحصول على صواريخ بعيدة المدى، مؤكدة أن الهدف من هذه الصواريخ هو تقليص تأثير المدفعية الروسية وتدمير مستودعاتهم.
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