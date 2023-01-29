العالم اليوم - بعد وصوله لطنجة.. الأهلي المصري يعلق بـ "الدارجة" المغربية

انتم الان تتابعون خبر بعد وصوله لطنجة.. الأهلي المصري يعلق بـ "الدارجة" المغربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يناير 2023 12:22 مساءً - وصل الأهلي المصري، مساء السبت، إلى مدينة طنجة المغربية، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الموقع الرسمي للأهلي إن بعثة الفريق حظيت بـ"استقبال مميز" لحظة وصولها إلى مطار ابن بطوطة الدولي.

وكان في استقبال بعثة الأهلي "بالورود والشاي المغربي" عدد من مسؤولي الاتحادين الدولي والمغربي لكرة القدم، بالإضافة لقيادات في السفارة المصرية.

كما شهد استقبال الأهلي في طنجة توافد الكثير من الجماهير ووسائل الإعلام للترحيب بالبعثة.

وخلال الاستقبال، تلقى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، اتصالا هاتفيا من فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، رحب خلاله بأعضاء البعثة.

وأكد لقجع خلال حديثه مع الكابتن الخطيب تقديره وترحيبه بالنادي الأهلي ومشاركته في كأس العالم للأندية، متمنيا له التوفيق في البطولة.

من جهته، وجه الخطيب الشكر للقجع على اهتمامه وحسن الاستقبال، مشددا على العلاقات الطيبة التي تجمع الأهلي والأندية المغربية الشقيقة.

هذا ونشرت صفحة الأهلي الرسمية على موقع فيسبوك تعليقا طريفا بالدارجة المغربية للتعليق على الاستقبال المميز، وقالت عبارة "مزيان بزاف"، التي تعني جيد جدا.

كما ذكر الأهلي على صفحته الرسمية في تويتر: "شكرا للمغرب على الاستقبال الاستثنائي".

ويبدأ الأهلي مشواره في "الموندياليتو" بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي، يوم الأربعاء المقبل بملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة، على أن يتأهل الفائز لمواجهة سياتل ساوندرز الأميركي في ربع النهائي.