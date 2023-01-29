العالم اليوم - الناتو يسعى لتعزيز العلاقات مع سول وطوكيو

انتم الان تتابعون خبر الناتو يسعى لتعزيز العلاقات مع سول وطوكيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يناير 2023 12:22 مساءً - وصل ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الأحد، إلى سول في بداية جولة تهدف لتعزيز علاقات الحلف مع كوريا الجنوبية واليابان في مواجهة حرب أوكرانيا وتنامي المنافسة مع الصين.

ومن المقرر أن يلتقي ستولتنبرغ في سول بوزيري الخارجية باك جين والدفاع الوطني لي سونج-سوب ومسؤولين كبار آخرين حسبما ذكر الحلف في بيان.

وقال المكتب الرئاسي إنه سيلتقي بالرئيس يون سوك-يول على الأرجح.

وسيتوجه ستولتنبرغ إلى طوكيو، الاثنين، حيث من المقرر أن يلتقي برئيس الوزراء فوميو كيشيدا ومسؤولين يابانيين آخرين.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء: "أؤمن بشدة أننا بحاجة لتعزيز الشراكة بين كوريا وحلف شمال الأطلسي لأن الأمن يصبح متداخلا أكثر فأكثر".

وأضاف: "ما يحدث في آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادي يهم أوروبا وحلف شمال الأطلسي والعكس بالعكس".

وأضاف: "علينا التصدي لتلك التهديدات والتحديات العالمية، بما في ذلك التحديات القادمة من الصين، وإحدى سبل القيام بذلك هي بالطبع العمل بشكل أوثق مع الشركاء في المنطقة".