روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة جنوب سوليدار

جدة - نرمين السيد - وأشار رئيس قوات فاجنر، يفجينى بريجوجين، إلى تواصل عمليات تطهير البلدة من المسلحين الأوكرانيين. ومن جانبها أفادت وزارة الدفاع الروسية فى وقت سابق، بأن السيطرة على منطقة سوليدار تتسم بأهمية استراتيجية من حيث تطوير العمليات الهجومية.

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