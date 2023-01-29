«القاهرة الإخبارية»: ترامب يبدأ حملته الانتخابية بهجوم لاذع على بايدن

وحسبما نقلت "القاهرة الإخبارية"، قال ترامب فى حديثه إلى حشد صغير بالاجتماع السنوى للحزب الجمهورى، بمدينة سالم فى ولاية ساوث كارولينا، إن البلاد بحاجة إلى رئيس "يملك القوة منذ اليوم الأول لجلوسه على المكتب البيضاوى.. وأنا هنا مستعد أن أتخذ الزمام لإظهار هذه القوة"، مضيفًا: "أنا اليوم أكثر غضبًا.. وأنا ملتزم أكثر مما سبق".
وأشار ترامب، إلى أن أمريكا يجب أن تعود بقوة، مؤكدًا شعاره الرئاسى المعروف "أمريكا أولًا"، مهاجمًا فى الوقت ذاته رئيس أمريكا الحالى جو بايدن "وضع بلادنا على طريق التدمير، علينا إنهاء حكم العصابات للحفاظ على كرامة ومقدرات الأمريكيين"، كما انتقد سياسة بايدن مع الحدود.
وتابع دونالد ترامب: "لمصلحة من تُفتح حدود الولايات المتحدة أمام المخاطر والتهديدات؟"، كما أكد الرئيس الأمريكى السابق أن الاقتصاد الأمريكى كان أكثر نموًا فى عهده، مضيفًا "تم ضبط الاحتياطى الأمريكى وتحسن الإنتاج على عكس ما يحدث حاليًا"، موضحًا أن الفوز سيكون حليفه هذه المرة.
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