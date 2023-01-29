أوكرانيا: مقتل 4 مدنيين فى قصف روسى لمنطقة دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وقال البيان -الذى نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إنه "فى 28 يناير 2023، قتل الروس أربعة مدنيين فى منطقة دونيتسك: ثلاثة فى كوستيانتينيفكا وواحد فى باخموت. وأصيب 17 شخصا بجروح". وأوضح أنه يستحيل حاليا إحصاء العدد الدقيق للضحايا فى ماريوبول وفولنوفاكا. وكانت أوكرانيا قد أعلنت أمس، أن القوات الروسية شنت ضربة صاروخية واحدة و32 ضربة جوية، وفتحت النار باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة أكثر من 65 مرة، وتحديدا على البنية التحتية المدنية فى منطقتى دونيتسك وخيرسون.

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