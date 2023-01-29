العالم اليوم - المصائب لا تأتي فرادى.. 50 قتيلا بحادثين منفلصين في باكستان

انتم الان تتابعون خبر المصائب لا تأتي فرادى.. 50 قتيلا بحادثين منفلصين في باكستان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يناير 2023 11:18 صباحاً - قُتل 40 شخصاً على الأقل في حادث حافلة انفجرت بعد سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان، حسبما أعلن ممثل للحكومة الأحد، كما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن الشرطة بأن عشرة أطفال لقوا حتفهم اليوم إثر انقلاب قارب في شمال غرب باكستان.

وفيما يخص الحادث الأول، قال حمزة انجوم، أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوشستان حيث وقع الحادث، إن "الجثث... لا يمكن التعرّف عليها"، مشيرا إلى أنه يجري نقلها إلى كراتشي لأخذ عينات من الحمض النووي. وبعد التعرف على الجثث سيتم تسليم الجثث لذوي الضحايا.

وأضاف أنه تم إنقاذ ثلاثة ناجين موضحا أن الحافلة كانت تقل 48 شخصا حين صدمت عمودا قبل أن تسقط عن الجسر الذي كانت تعبره.

وتعتبر الطرق في باكستان من الأكثر خطورة في العالم، ويشهد البلد الكثير من حوادث السير الدامية.

ولقي ما لا يقل عن 22 شخصا، بينهم تسعة أفراد من عائلة واحدة، حتفهم في يونيو الماضي عندما سقطت سيارة في واد عميق في بلوشستان.

مقتل 10 أطفال في غرق قارب

ولقي عشرة أطفال مصرعهم الأحد عند غرق قاربهم في بحيرة في شمال غرب باكستان، حسبما أفاد شرطي محلّي لوكالة فرانس برس.

وقال الشرطي مير رؤوف إنّ كلّ الضحايا الذين عُثر عليهم في بحيرة تاندا دام الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا، تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً. وأوضح أنّ عملية الإنقاذ لا تزال جارية.

وأضاف أنّه تمّ إنقاذ 11 طفلاً، بينهم 6 في حالة خطيرة. وكان القارب يقلّ ما بين 20 و30 طالباً كانوا في رحلة ميدانية.