روسيا ترفض إجراء المحادثات السنوية مع اليابان بشأن الصيد

وقالت روسيا، إن اليابان تتخذ موقفًا معاديًا لها، وتقع الجزر المتنازع عليها قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية الشمالية وتعرف فى روسيا باسم الكوريل، وفى اليابان باسم الأقاليم الشمالية، وهى من الأسباب الرئيسية للتوتر القائم بين الجارتين منذ عشرات السنين.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، إنه فى سياق الإجراءات التى وصفتها بـ"المعادية"،و التى تتخذها الحكومة اليابانية تجاه روسيا، فقد أبلغ الجانب الروسى طوكيو بأنه لا يمكنه الموافقة على عقد المشاورات بين الحكومتين بشأن تنفيذ هذا الاتفاق، بحسب القناة الإخبارية.
وفرضت اليابان، وهى حليف رئيسى للولايات المتحدة، عقوبات على عشرات الأفراد والمنظمات الروسية، بعد وقت قصير من بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، فى 24 فبراير من العام الماضي.
وشددت يوم الجمعة العقوبات على روسيا، ردًا على الهجمات استهدفت مدنًا أوكرانية.
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