فرنسا: رفع سن التقاعد لـ 64 عاما لم يعد قابلا للتفاوض

وقالت بورن فى تصريحات لها صباح اليوم، "التقاعد عند 64 وتسريع تمديد فترة المساهمات، أمر لم يعد قابلا للتفاوض"، موضحة "إنه الحل الوسط الذى اقترحناه بعد سماع منظمات أرباب العمل والنقابات العمالية، وبعد التفاوض مع الكتل البرلمانية المختلفة. هذا الأمر ضرورى لضمان توازن نظام التقاعد".
ومن ناحية أخرى، أكدت بورن أنه جارى حاليا دراسة ومراجعة وضع المرأة فى إطار هذا المشروع وخاصة الأمهات والامتيازات التى حصلن عليها خلال حياتهن المهنية.
وكانت بورن قد أعربت عن أسفها أمس السبت، بشأن تداول "كثير من المعلومات الخاطئة" حول إصلاح نظام التقاعد، مؤكدة أهمية زيادة الوعى والتثقيف بشأن هذا الإصلاح الذى لا يحظى بتأييد غالبية الشعب الفرنسي.
وتأتى تصريحات بورن قبل يومين من الاضراب العام والمظاهرات المقررة فى جميع أنحاء فرنسا الثلاثاء المقبل، ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد والذى يقضى برفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة فى صندوق التأمين التقاعدى للحصول على معاش تقاعدى كامل.
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