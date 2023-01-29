الجيش الأوكرانى يهاجم قوات روسية فى إيلوفيسك

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن شتيفان قوله: "المدفعية الأوكرانية قصفت محطة السكك الحديدية فى مدينة إيلوفيسك أثناء تفريغ الروس معداتهم هناك". ومن جانبها، قالت القوات الروسية، إن نظيرتها الأوكرانية استخدمت نظام ميلرز لضرب محطة السكة الحديد حيث تتمركز القوات الروسية، ولم يتم تحديد حاليًا حالات الإصابة أو الخسائر المادية.

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