ترامب: أنا أكثر التزاما باستعادة البيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - وقال ترامب - فى حديثه إلى حشد صغير بالاجتماع السنوى للحزب الجمهورى بمدينة سالم فى ولاية نيو هامشاير، إنه متحمس للفوز بينما يشرع فى محاولته الثالثة بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكان ترامب قد أطلق حملته لدخول البيت الأبيض مجددا، بعد أشهر من إعلان نيته الترشح للانتخابات المقررة عام 2024.

ويتوجه ترامب إلى كولومبيا فى ساوث كارولينا للكشف عن فريق قيادته هناك.