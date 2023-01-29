جدة - نرمين السيد - نفى مسؤول كورى شمالى رفيع المستوى، اليوم الأحد، وجود أى صفقات أسلحة مع روسيا، ووجه تحذيرا للولايات المتحدة من "نتيجة غير مرغوب فيها"، إذا واصلت نشر تلك الشائعات، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وقال المدير العام المسؤول عن الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية كوون جونج-جون، إن الولايات المتحدة تحدثت مجددًا عن ما وصفه بأنه "شائعات لا أساس لها من الصحة"، بشأن صفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا. واعتبر "جونج-جون"، أن تصريحات أمريكا تمثل محاولة لتبرير تقديمها للأسلحة إلى أوكرانيا. وفى تصريح سابق، قالت "كيم يو-جونج"، شقيقة الزعيم الكورى الشمالى "كيم جونج-أون"، إن واشنطن تجاوزت "الخطوط الحمراء". ووصف الدبلوماسى الكورى الشمالي، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، محاولة تشويه صورة كوريا الشمالية بأنها "استفزاز خطير لا يمكن السماح به على الإطلاق، ولا يمكن إلا أن يثير رد الفعل". وفى وقت سابق من هذا الشهر، قالت الولايات المتحدة إن كوريا الشمالية تواصل تقديم الذخيرة لروسيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الشمالية توجه تحذيرا لـ أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.