العالم اليوم - 41 قتيلا بسقوط حافلة من فوق جسر في باكستان

انتم الان تتابعون خبر 41 قتيلا بسقوط حافلة من فوق جسر في باكستان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يناير 2023 10:20 صباحاً - قُتل 41 شخصاً على الأقل في حادث حافلة انفجرت بعد سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان، حسبما أعلن ممثل للحكومة الأحد.

وقال حمزة انجوم، أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوشستان حيث وقع الحادث، إن "الجثث... لا يمكن التعرّف عليها".

وأضاف أنه تم إنقاذ ثلاثة ناجين موضحا أن الحافلة كانت تقل 48 شخصا حين صدمت عمودا قبل أن تسقط عن الجسر الذي كانت تعبره.

وتعتبر الطرق في باكستان من الأكثر خطورة في العالم، ويشهد البلد الكثير من حوادث السير الدامية.

ولقي ما لا يقل عن 22 شخصا، بينهم تسعة أفراد من عائلة واحدة، حتفهم في يونيو الماضي عندما سقطت سيارة في واد عميق في بلوشستان