مقتل 40 شخصًا فى حادث تحطم حافلة بجنوب غرب باكستان

جدة - نرمين السيد - قتل 40 شخصًا فى حادث تحطم حافلة جنوب غربى باكستان، اليوم الأحد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - قتل 40 شخصًا فى حادث تحطم حافلة جنوب غربى باكستان، اليوم الأحد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل. وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال حمزة انجوم، أحد المسؤولين فى منطقة لاسبيلا بإقليم بلوشستان الذى وقع فيه الحادث، إن "الجثث لا يمكن التعرّف عليها".

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