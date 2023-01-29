روسيا: واشنطن تواصل التصعيد بـ إرسال دبابات «أبرامز» لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - شدد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم الأحد، على أن إرسال كتيبة دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا، خطوة مدمرة للغاية من جانب الولايات المتحدة، مؤكدا أنها محاولة لتنفيذ سيناريو تصعيد من قبل واشنطن فى أوكرانيا.





وقال ريابكوف، "من المفارقات أن المسؤولين الأمريكيين يزعمون بأن توريد مجموعة واسعة من أنظمة الأسلحة المتقدمة أكثر فأكثر، بما فى ذلك الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا، ليس تصعيدا". وأضاف نائب وزير الخارجية الروسى، أن تصريحات واشنطن بأن توريد دبابات "أبرامز" إلى أوكرانيا ليس تصعيدا، هو إنكار واقع واضح للحقيقة الدامغة، مؤكدا أن الولايات المتحدة اتخذت هذه الخطوة للمحافظة على وحدة الصف فى حلف شمال الأطلسى "الناتو".

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