«إكسترا نيوز» ترصد انتهاكات لحقوق الإنسان فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لقناة "إكسترا نيوز" عن "انتهاكات حقوق الإنسان فى الولايات المتحدة"، حيث أكد التقرير أن الولايات المتحدة لا تفى بالتزاماتها الحقوقية، خاصة فيما يتعلق بملف العدالة العراقية، لا سيما بعد إغلاق قضية جورج فلويد بتعويض، لتستمر العنصرية على أساس اللون.





وأشار تقرير "إكسترا نيوز" إلى أن ألف شخص سقطوا برصاص رجال الشرطة الأمريكية فى 2020، حيث كان 28% من القتلى أمريكيون من أصل إفريقى، كما تعرض السود واللاتينيين لظلم عنصرى بالسكن والتوظيف والتعليم، علاوة على ارتفاع جرائم الكراهية ضد الأشخاص ذوى الأصول الآسيوية والإفريقية فى العام 2021.

وبحسب التقرير، فهناك نحو 19 مليون شخص يعيشون بأسر لا تمتلك ما يكفى من الطعام فى أمريكا خلال عام 2021، وأصبحت البلد فى صدارة العالم بمعدلات السجن المسجلة، ولو توفر السجون الحماية الكافية ضد كوفيد 19 بأغلب الأوقات، كما أن الشرطة قتلت ما لا يقل عن 1055 شخصًا باستخدام الأسلحة النارية.

كما نوه التقرير بأنه لم يتم ملاحقة رجال الشرطة المتسببين بوفاة ذوى الأصول الإفريقية، علاوة على افتقار الحصول على الرعاية الصحية، ما أدى إلى ارتفاع وفيات الأمهات.