وأشار تقرير "إكسترا نيوز" إلى أن ألف شخص سقطوا برصاص رجال الشرطة الأمريكية فى 2020، حيث كان 28% من القتلى أمريكيون من أصل إفريقى، كما تعرض السود واللاتينيين لظلم عنصرى بالسكن والتوظيف والتعليم، علاوة على ارتفاع جرائم الكراهية ضد الأشخاص ذوى الأصول الآسيوية والإفريقية فى العام 2021.
وبحسب التقرير، فهناك نحو 19 مليون شخص يعيشون بأسر لا تمتلك ما يكفى من الطعام فى أمريكا خلال عام 2021، وأصبحت البلد فى صدارة العالم بمعدلات السجن المسجلة، ولو توفر السجون الحماية الكافية ضد كوفيد 19 بأغلب الأوقات، كما أن الشرطة قتلت ما لا يقل عن 1055 شخصًا باستخدام الأسلحة النارية.
كما نوه التقرير بأنه لم يتم ملاحقة رجال الشرطة المتسببين بوفاة ذوى الأصول الإفريقية، علاوة على افتقار الحصول على الرعاية الصحية، ما أدى إلى ارتفاع وفيات الأمهات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «إكسترا نيوز» ترصد انتهاكات لحقوق الإنسان فى الولايات المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.