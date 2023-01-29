رئيس الأرجنتين يتخلى عن دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال فرنانديز، خلال مؤتمر صحفى فى بوينس آيرس عقب لقائه بالمستشار الألمانى أولاف شولتس، طبقا لما أوردته قناة "فرانس 24"، "إن الأرجنتين وأمريكا اللاتينية لا يخططوا لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا أو أى منطقة نزاع أخرى".

وأضاف رئيس الأرجنتين، أنه قام خلال المحادثات مع المستشار الألمانى بعرض مقترحات بشأن كيفية حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا، منوها فى الوقت ذاته أنه يدين العملية العسكرية الروسية الخاصة، لكنه يمتنع عن تقييم تصرفات الدول الأوروبية.

وأوضح ألبرتو فرنانديز، أنه لا يمكنه التعبير عن وجهة نظره بشأن القرارات التى تتخذها الدول، ولكنه فى الوقت نفسه لديه رغبة هو والمستشار شولتس فى استعادة السلام فى أسرع وقت ممكن.

وكان الرئيس الكولومبى جوستافو بيترو، أعلن فى وقت سابق رفضه اقتراحا أمريكيا حول تسليم أوكرانيا معدات عسكرية سوفيتية وروسية الصنع موجودة فى بلاده.