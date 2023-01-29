بيلاروسيا: الوضع على حدودنا مع أوكرانيا ما زال متوترا بوجود 17 ألف عسكرى

جدة - نرمين السيد - وأضاف لابو أن هذه الحشود ليست حرس حدود فقط، بل وحدات عسكرية أخرى، وهناك غير متخصصين على الحدود، يجب أن يؤخذ فى الاعتبار أن حرس الحدود ليس لديهم الكثير من الأسلحة.

وتطرق إلى أن الجانب الأوكرانى لا يسمح للأوكرانيين بدخول الأراضى البيلاروسية، رغم أن مينسك مستعدة لاستقبالهم.

يذكرأن، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية قصفت عمدا مستشفى ببلدة "نوفويدار" فى لوجانسك بصواريخ "هيمارس" الأمريكية، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 24 آخرين.