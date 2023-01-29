العالم اليوم - فيديو.. سيول نيوزيلندا تداهم ركاب إحدى الحافلات

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. سيول نيوزيلندا تداهم ركاب إحدى الحافلات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يناير 2023 08:22 صباحاً - أظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" مياه السيول الجارفة التي تشهدها نيوزيلندا منذ أيام، تخترق أبواب وأرضية إحدى حافلات النقل الداخلي في البلاد.

وغمرت المياه أرجل الركاب، اللذين سارعوا لتسجيل اللحظات بواسطة كاميرات هواتفهم المحمولة.

وتعرضت الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا لأمطار غزيرة، الأحد، مما تسبب في حدوث انهيارات وسيول وقطع الطرق، في حين ارتفع عدد القتلى إلى أربعة بعد التأكد من وفاة شخص كان في عداد المفقودين.

ولا تزال "أوكلاند" التي تتعرض لهطول غزير للأمطار منذ يوم الجمعة في حالة طوارئ، وهي أكبر مدينة في نيوزيلندا ويبلغ تعدادها 1.6 مليون نسمة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد من طقس أشد قسوة اليوم وغدا ستشهده الجزيرة الشمالية.

وأضافت أن هطول الأمطار بغزارة قد يتسبب أيضا في حدوث‭‭‭ ‬‬‬سيول وغمر الشوارع بالمياه نتيجة عدم قدرة شبكة الصرف الصحي على تصريفها.

وقالت السلطات إن آلاف العقارات ما زالت بدون كهرباء في حين انقطعت المياه عن المئات من تلك العقارات.

بيد أن شركة طيران نيوزيلندا قالت إن الرحلات الدولية للشركة من وإلى أوكلاند ستستأنف ظهر اليوم (2300 بتوقيت جرينتش).