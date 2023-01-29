مصرع 24 شخصا على الأقل بحادث سير فى بيرو

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة إن عددا من الأشخاص أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات فى إل ألتو ومانكورا.

وسقط خلال الحادث عدد من الركاب من النوافذ فيما علق آخرون داخل الحافلة التى كانت تقل 60 راكبا بينهم مواطنون من هايتي.

وكانت الشرطة قد أفادت فى وقت سابق بمصرع 25 راكبا على الأقل.

وغادرت الحافلة ليما نحو تومبيس الواقعة على الحدود مع الإكوادور، وانحرفت فى منطقة غير مأهولة قرب بلدة أورغانوس على بعد نحو 260 كيلومترا عن وجهتها.