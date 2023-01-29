جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة إن عددا من الأشخاص أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات فى إل ألتو ومانكورا.
وسقط خلال الحادث عدد من الركاب من النوافذ فيما علق آخرون داخل الحافلة التى كانت تقل 60 راكبا بينهم مواطنون من هايتي.
وكانت الشرطة قد أفادت فى وقت سابق بمصرع 25 راكبا على الأقل.
وغادرت الحافلة ليما نحو تومبيس الواقعة على الحدود مع الإكوادور، وانحرفت فى منطقة غير مأهولة قرب بلدة أورغانوس على بعد نحو 260 كيلومترا عن وجهتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 24 شخصا على الأقل بحادث سير فى بيرو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.