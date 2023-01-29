العالم اليوم - بالفيديو.. هجوم بـ3 مسيّرات على مصنع عسكري في أصفهان

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. هجوم بـ3 مسيّرات على مصنع عسكري في أصفهان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يناير 2023 05:18 صباحاً - تعرض مصنع عسكري في مدينة أصفهان وسط إيران لهجوم بـ3 طائرات مسيّرة، السبت، حسبما أكدت وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "أصاب الدفاع الجوي واحدة من الطائرات المسيّرة. ووقعت الطائرتان الأخريان في فخاخ دفاعية وانفجرتا".

وأضاف البيان: "لحسن الحظ لم يتسبب هذا الهجوم الفاشل في خسائر في الأرواح، وألحق أضرارا طفيفة بسقف المصنع".

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أشارت عبر موقعها الإلكتروني، إلى سماع دوي انفجار قوي بمصنع عسكري في أصفهان.

وقالت الهيئة: "وقع الانفجار في واحد من مراكز تصنيع الذخائر التابعة لوزارة الدفاع، ووفقا لإعلان النائب السياسي والأمني لرئيس محافظة أصفهان فإنه لم تقع أي إصابات".

وقال المسؤول الأمني محمد رضا جنيسار في وقت لاحق للتلفزيون الرسمي: "يجري تفقد الأضرار والتحقيق في الأسباب والعناصر التي تسببت في هذا الانفجار، وسيتم الإعلان عنها لاحقا".

ووقع عدد من الانفجارات والحرائق حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية إيرانية في السنوات القليلة الماضية.