روسيا: معاهدة الصداقة مع الهند تمثل بداية مرحلة جديدة لتطوير العلاقات

جدة - نرمين السيد - أكد السفير الروسى لدى الهند، دينيس عليبوف، أن معاهدة الصداقة والتعاون بين روسيا والهند، التى يتم الاحتفال بمرور 30 عاماً على توقيعها، تمثل بداية مرحلة جديدة لتطوير العلاقات بين البلدين.





وقال دينيس فى بيان، السبت، إنه "فى ظل الظروف الراهنة؛ فإن دور الهند - كشريك دولى هام لروسيا - سيتزايد أكثر بالتأكيد؛ لقد تم بذل الكثير من الجهد لتعزيز شراكتنا، لكن الأمر يتطلب القيام بالمزيد من العمل من أجل تلبية متطلبات التغيير العالمي"، مشيرا إلى أن روسيا تبنى علاقاتها مع الهند على أساس هذه المعاهدة التى تم التوقيع عليها خلال عام 1993؛ من أجل تحقيق مصالح شعبى البلدين وتحقيق الأمن والسلام العالمى والتنمية المستدامة.

واعتبر أن هذه المعاهدة تمثل بداية مرحلة جديدة لتطوير العلاقات الهندية الروسية، وأن مبادىء المعاهدة تشكل أساس التعاون الوثيق بين البلدين، كما أنها مهمة لتنفيد الأجندة الثنائية والدولية، حيث يؤيد البلدان مبدأ الاحترام المتبادل وتطوير العلاقات على أساس التكافؤ من أجل تحقيق النفع المتبادل، بالإضافة إلى تعزيز دور الأمم المتحدة والتعايش وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى.

ولفت إلى أن البلدين تواصلان إجراء محادثات على مستويات متعددة، من بينها الاجتماع السنوى لزعيمى البلدين، حيث أجرى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى سلسلة من الاتصالات الهاتفية بمناسبة الاحتفال بمرور 75 عاماً على إقامة العلاقات السياسية الروسية الهندية.

وأشار إلى أن الهند وروسيا تشهدان زيادة ضخمة فى حجم التبادل التجاري، تزيد قيمته على 30 مليار دولار، بحسب إحصائيات هندية، على حد قوله، موضحا أن التعاون بين الهند وروسيا فى القطاع الفنى العسكرى مازال ضخما، وأنه جار إنتاج دبابات من طراز /تى -90 / وطائرات مقاتلة من طراز /سوخوى 30 إم كى أي/ وبنادق هجومية من طراز /إيه كى - 203 / وأسلحة أخرى فى الهند تمشياً مع متطلبات برنامج الحكومة الداعى إلى الصناعة فى الهند، وأن البلدين مازالتا تواصلان العمل على أساس الاتفاقيات السابقة ، بما فيها إتفاقية إمداد أنظمة صواريخ /إس - 400/.

وأكد أن البلدين تعطيان أولوية للتعاون العلمى والفضائى والتكنولوجي، وأنهما يواصلان التعاون فى مجالات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعى والعلوم الطبية والفيزياء الأساسية والتطبيقية.