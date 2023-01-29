العالم اليوم - ليلة تألق كاسيميرو.. مانشستر يونايتد للدور الخامس من الكأس

انتم الان تتابعون خبر ليلة تألق كاسيميرو.. مانشستر يونايتد للدور الخامس من الكأس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يناير 2023 02:18 صباحاً - سجل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو هدفين ليقود مانشستر يونايتد للفوز 3-1 على ريدينغ المنتمي للدرجة الثانية، والتأهل للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي، السبت، بينما حُرم ماركوس راشفورد من رقم قياسي.

وتمسك الزائر ريدينغ بحظه حتى افتتح كاسيميرو التسجيل في الدقيقة 54، حين سدد الكرة بدهاء من فوق الحارس جو لوميلي بعد تمريرة أنتوني.

وعزز لاعب ريال مدريد السابق تفوق يونايتد بعد 4 دقائق، بتسديدة منخفضة رائعة من مسافة 25 مترا.

ووسع مواطنه فريد الفارق إلى 3-صفر بكعب القدم، قبل تعرض آندي كارول مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق للطرد لحصوله على الانذار الثاني بعدما عرقل كاسيميرو.

وأحرز ريدينغ، الذي يقوده المدير الفني بول إينس لاعب الوسط السابق الذي حقق ألقابا عديدة بقميص يونايتد، هدفا شرفيا عبر أمادو ساليفمبينغي.

وظن راشفورد أنه أصبح أول لاعب من مانشستر يونايتد يسجل في 10 مباريات متتالية في "أولد ترافورد" حين هز الشباك في الشوط الأول، لكن الهدف ألغي بعد تدخل نظام حكم الفيديو المساعد.