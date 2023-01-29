الجيش اللبنانى: مقتل مهرب وضبط آخر فى تبادل لإطلاق النار مع دورية بعرسال

جدة - نرمين السيد - وأكدت قيادة الجيش اللبناني، فى بيان السبت، أن دورية من الجيش لاحقت مواطنَين كانا يحاولان تهريب مواد استهلاكية داخل "بيك أب" وسيارة ماركة (جى ام سي)، عبر الحدود اللبنانية السورية فى منطقة وادى قطنين- بجرود عرسال.
وأوضحت أن المهربين أقدما على إطلاق النار باتجاه الدورية؛ فرد عناصرها بالمثل؛ ما أدى إلى مقتل مهرب والقاء القبض على الآخر.
وأوضحت أن الدورية ضبطت السيارتين والمواد داخلهما وسلاحا حربيا، وكمية من الذخيرة وجهازى اتصال، مشيرة إلى أنه تم تسليم المتهم مع المضبوطات إلى المراجع المختصة، وتم مباشرة التحقيق.
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