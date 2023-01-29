مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»: هجوم للمستوطنين على بلدتى عقربة وبنى فاضل

جدة - نرمين السيد - قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" فى رام الله، إن الفلسطينيين قاموا بالتصعيد، إذ تشهد منطقة أريحا عملية إطلاق نار من قِبل شباب فلسطينيين على مطعم إسرائيلى دون وقوع إصابات.





وأضافت أن هناك هجومًا للمستوطنين على بلدتى عقربة وبنى فاضل فى محافظة نابلس شمال الضفة الغربية فى ظل انتشار أمنى لقوات الاحتلال. وتابعت السلامين أن الإعلام الإسرائيلى نشر صورًا على القنوات الإسرائيلية لمنفذى عملية إطلاق النار على المطعم الإسرائيلى بمدينة أريحا. وأوضحت أن بن جفير طلب من نتنياهو قبيل الاجتماع الأمنى هدم منازل الفلسطينيين منفذى العمليات، وهو ما وافق عليه نتنياهو بينما قوبل بالرفض من مستشارة القضاء الإسرائيلية. وأشارت إلى أن نتنياهو تحدث قبل اجتماع مجلس الأمن الإسرائيلى المصغر عن رد قوى ودقيق على هجوم القدس وأن قوات الاحتلال نفذت اعتقالات واسعة لمؤيدى الهجمات، مؤكدًا على تسريع إصدار تراخيص السلاح للمدنيين.

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