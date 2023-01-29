العالم اليوم - لعنة الإصابات تلاحق ديمبلي مجددا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يناير 2023 01:20 صباحاً - باتت مشاركة الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة متصدر الدوري الإسباني، أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في الدوري الأوروبي محل شك، بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ خلال ديربي كتالونيا أمام جيرونا، السبت.

واستبدل ديمبلي بعد 25 دقيقة من صافرة بداية المباراة التي انتهت بفوز برشلونة على الجار جيرونا 1-صفر، ضمن منافسات المرحلة 19 من "لا ليغا"، وابتعاده بفارق 6 نقاط عن غريمه مطارده المباشر ريال مدريد.

وفي حين أكد النادي الكتالوني في بيان السبت إصابة لاعبه بالفخذ الأيسر من دون تحديد مدة تعافيه، أشارت تقارير في إسبانيا إلى أنه قد يغيب عن الملاعب ما بين 3 إلى 4 أسابيع.

ويستقبل برشلونة على ملعبه في "كامب نو" مانشستر يونايتد في 16 فبراير المقبل، ويحل ضيفا عليه بعد أسبوع إيابا، عقب مباريات الدوري ضد ريال بتيس وإشبيلية وفياريال، وقبل نصف نهائي كأس الملك الأسبوع المقبل.

ويمر ديمبلي (25 عاما) بفترة رائعة في مسيرته، وهي الإصابة الأولى التي يتعرض لها منذ تولى المدرب تشافي هرنانديز مهامه الفنية في نوفمبر 2021.

ولاحقت لعنة الإصابات ديمبلي بعد انتقاله من بوروسيا دورتموند الألماني في 2017 مقابل 105 ملايين يورو (114 مليون دولار) بالإضافة إلى مكافآت، التي منعته من تقديم أفضل مستوياته في كتالونيا.