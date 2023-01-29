العالم اليوم - بالفيديو.. انفجار بمصنع عسكري في أصفهان بعد هجوم مسيّرة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. انفجار بمصنع عسكري في أصفهان بعد هجوم مسيّرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يناير 2023 01:20 صباحاً - تعرض مصنع عسكري في مدينة أصفهان وسط إيران إلى هجوم بطائرة مسيّرة، السبت، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة الدفاع.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية ذكرت على موقعها الإلكتروني، أنه تم سماع دوي انفجار قوي بمصنع عسكري في أصفهان.

وفي وقت لاحق، أعلنت وسائل إعلام رسمية نقلا عن وزارة الدفاع أن الانفجار "نجم عن هجوم بطائرة مسيّرة".

وقالت الهيئة: "وقع الانفجار في واحد من مراكز تصنيع الذخائر التابعة لوزارة الدفاع، ووفقا لإعلان النائب السياسي والأمني لرئيس محافظة أصفهان فإنه لم تقع أي إصابات".

وقال المسؤول الأمني محمد رضا جنيسار في وقت لاحق للتلفزيون الرسمي: "يجري تفقد الأضرار والتحقيق في الأسباب والعناصر التي تسببت في هذا الانفجار، وسيتم الإعلان عنها لاحقا".

ووقع عدد من الانفجارات والحرائق حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية إيرانية في السنوات القليلة الماضية.