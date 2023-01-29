وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" قال "نتنياهو" فى بيان: "نتقدم بأحر التعازى لأسر الذين قتلوا فى الهجوم الشنيع والمروع فى عاصمتنا القدس".
وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلى بالشكر للرئيس الأمريكى جو بايدن، مشيرًا إلى أن الأخير أعرب عن صدمته وتعازيه "لارتكاب جريمة القتل الرهيبة هذه".
وأشاد نتنياهو بالشرطة وقوات الأمن على عملهم الحازم والسريع، فضلًا عن الشجاعة التى أظهرها المواطنون العاديون، "الذين ضربوا الإرهابيين وبالتالى أنقذوا الأرواح"، مؤكدًا: "ستكون استجابتنا قوية وسريعة ودقيقة".
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلى أن حكومته اتخذت عدة إجراءات وبدأت بالفعل فى حملة اعتقالات واسعة النطاق، وكذلك إغلاق وهدم منازل من مؤيدى ومنفذى العمليات.
وأضاف نتنياهو: "سأطرح على مجلس الوزراء الليلة إجراءات إضافية لمكافحة الإرهاب، وهذا يشمل تسريع وتوسيع نطاق تراخيص السلاح بشكل كبير للمواطنين المصرح لهم، كما رأينا مرارًا وتكرارًا، بما فى ذلك هذا الصباح، فإن هذا الشيء ينقذ الأرواح".
واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلى: "هذه الحكومة ستعمل بحسم وحزم وقوة ضد الإرهاب، وسنفعل ذلك بهدوء وحسم، لا نبحث عن تصعيد لكننا جاهزون لأى سيناريو".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: حمل السلاح وهدم البيوت.. نتنياهو يعلن عددا من الإجراءات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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