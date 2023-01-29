العالم اليوم - بالفيديو.. انفجار بمصنع عسكري في أصفهان وسط إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يناير 2023 12:22 صباحاً - أعلنت الإذاعة الإيرانية الرسمية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إن دوي انفجار قوي سمع في مصنع عسكري بمدينة أصفهان وسط البلاد.

وذكرت الوكالة من دون الخوض في التفاصيل، أن "الانفجار وقع في أحد مراكز تصنيع الذخائر التابعة لوزارة الدفاع". وأضافت: "بحسب إعلان نائب رئيس الشؤون السياسية والأمنية لمحافظة أصفهان، لم تقع إصابات".

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