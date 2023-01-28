عزت إبراهيم: ترخيص الأسلحة للمستوطنين الإسرائيليين توابعه خطيرة

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع "القاهرة الإخبارية"، أن القرارات التى سيتخذها مجلس الأمن الإسرائيلى المصغر تم تسريبها من قِبل الصحفى باراك ديفيد، المقرب من نتنياهو، تتضمن قانونًا لترحيل الأسر الفلسطينية لمنفذى العمليات، وإغلاق بيوتهم، والقبض عليهم وعلى أصدقائهم.
وأوضح أن القرارات أيضًا ستتضمن الدفع بتعزيزات من جيش الاحتلال الإسرائيلى إلى منطقة القدس المحتلة، لافتا إلى أن القرار الأخطر هو السماح بترخيص الأسلحة للمدنيين الإسرائيليين ما سيكون له توابع كبيرة.
وأشار رئيس تحرير "الأهرام ويكلى" إلى أن تحويل الضفة الغربية إلى سجن كبير للفلسطينيين سيؤدى إلى المزيد من المواجهات بين الجانبين، خاصة أن حكومة الاحتلال الحالية أمنية لكن بلا خبرات أمنية.
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