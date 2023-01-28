العالم اليوم - انتخابات تونس.. كشف تفاصيل "جولة الإعادة"

انتم الان تتابعون خبر انتخابات تونس.. كشف تفاصيل "جولة الإعادة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 11:22 مساءً - ينطلق الأحد الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس (جولة الإعادة)، بينما كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تفاصيلها بما في ذلك الجدول الزمني لإعلان النتائج.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في تصريحات صحفية، السبت، عدد المترشحين الذين فازوا بمقاعد في الجولة الأولى كانوا 23 منهم 3 نساء و20 رجلا.

وأوضح أن 262 مترشحا يخوضون الدور الثاني منهم 228 رجل و34 سيدة، حيث يتنافسون على ما تبقى من مقاعد البرلمان المقبل.

وأضاف بوعسكر أن عدد الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي والمعنيين بالدور الثاني إجمالا 7.853.447، من بينهم 5.827.949 مسجلا آليا، و2.025.498 مسجلين إراديا.

وأكد المسؤول أنه الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني سيكون أول فبراير المقبل، أما النتائج النهائية فتعلن يوم 4 مارس، وبعدها يفسح المجال لدعوة المجلس الجديد إلى الانعقاد ومباشرة أعماله.

ومن جهة أخرى، دعا بوعسكر المترشحين وداعميهم إلى احترام الصمت الانتخابي.

وأشار إلى "مخالفات مرتكبة من قبل بعض المرشحين"، من بينها "انتهاج خطاب لم يخلُ من التحريض على هيئة الانتخابات، التي أبلغت النيابة العمومية"، وفق قوله.