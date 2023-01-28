العالم اليوم - إسرائيل تعلن حزمة "إجراءات عقابية".. والقدس على صفيح ساخن

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن حزمة "إجراءات عقابية".. والقدس على صفيح ساخن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 10:20 مساءً - أعلنت الحكومة الإسرائيلية، مساء السبت، عن عدد من الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين، في خطوة تعتبرها ردا على عملية في القدس أسفرت عن وقوع جريحين إسرائيليين، فيما كانت مهاجمة كنيس يهودي يوم الجمعة قد خلفت سبعة قتلى.

وجاء الإعلان عن الإجراءات، فيما اندلعت مواجهات في مخيم شعفاط شمالي القدس بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي أطلقت غازات مسيلة للدموع من أجل تفريقهم.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي أعلن إغلاق المستوطنات المحيطة بالقدس أمام العمالة الفلسطينية.

من جانبه، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يؤاف غالانت، تعليمات للجهات القانونية في الوزارة للاستعداد لاتخاذ إجراءات ضد عائلات المنفذين.

وفي المنحى نفسه، طلب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، من بلدية القدس قائمة بكل المنازل غير مرخصة للبدء بهدمها فورا.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن محاولة تنفيذ عملية دهس على مفترق زعترة شمالي رام الله وتحييد المنفذ دون وقوع إصابات.

ونفذت عمليتان ضد الإسرائيليين، يومي الجمعة والسبت، بعد حوالي يوم واحد على مقتل 10 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية.

دعوة إلى حمل السلاح

ودعت الشرطة الإسرائيلية، مساء يوم السبت، كل من لديه سلاح مرخص بأن يحمله في الأماكن العامة، تحسبا لأي عملية محتملة، بينما تتوالى التداعيات بعد عمليتين في القدس أسفرتا عن وقوع قتلى وجرحى من الإسرائيليين.

وعقب حادث الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحكومة اتخذت قرارات بشأن "الردود" على الهجوم.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات تلفزيونية، أن القرارات التي اتخذت ستعرض على الكابينت (المجلس الوزاري المصغر).

وفي وقت لاحق، قال نتنياهو "سنقوم بإغلاق بيوت منفذي العمليات و سنعمل على هدمها، من خلال إجراءات سريعة".

انقسام حول صيغة الرد

وذكرت القناة "12" العبرية، أنه حدثت مواجهة غير اعتيادية، يوم السبت، بين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة.

وطالب بن غفير بإغلاق منزل منفذ العملية فورا، لكن المستشارة طلبت البحث في الأمر أولاً، في إشارة إلى تداعياته المحتملة.

ونقلت القناة عن وزير الطاقة، يسرائيل كاتس، قوله "سأعرض اليوم مقترحا لإغلاق منازل منفذي العمليات فورا حتى يتم هدمها بالكامل في وقت لاحق، وترحيل عائلاتهم من القدس إلى الضفة، يجب أن نخلق رادعًا واضحًا ونفرض ثمنًا باهظًا على الإرهاب وأنصاره".