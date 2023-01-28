العالم اليوم - للعودة إلى عالم التدريب.. 4 خيارات أمام زيدان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 يناير 2023 10:20 مساءً - بعد تبخر حلم قيادة المنتخب الفرنسي، وجد المدرب زين الدين زيدان نفسه أمام 4 خيارات فقط للعودة إلى عالم التدريب.

وكان زيدان يمني النفس بتدريب "الديوك" بعد مونديال 2022، لكن تجديد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الثقة في ديدييه ديشان، حال دون ذلك.

وقال موقع "RMC SPORT" الفرنسي إن مستقبل المدرب، البالغ من العمر 50 عاما، "غامض"، منذ تمديد ديشان عقده مع فرنسا حتى يونيو 2026.

وأضاف أن الرجل يفكر حاليا في أربعة بدائل ممكنة، وهي باريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

وأشار المصدر إلى أن العودة إلى مدريد يعد "خيارا غير مرجح بقوة" بالنسبة لزيدان.

وفيما يتعلق بالنادي البافاري، فقد زار زين الدين زيدان مرافق الفريق، عام 2015، خلال فترة تكوينه كمدرب. لكن الإشكالية التي قد تقف عائقا أمامه هي اللغة، على اعتبار أن المدرب الفرنسي لا يتحدث الألمانية، وقد كان هذا الأمر من بين الأسباب التي جعلته يرفض الذهاب إلى الدوري الإنجليزي، في وقت سابق.

وأوضح "إر إم سي" أن الفريق الباريسي يظل "خيارا محتملا" لزيدان، بعد مفاوضات "مكثفة" جمعت الطرفين في يونيو الماضي.

وبالنسبة ليوفنتوس، فإن الفريق بعيد جدا عن مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، مما يجعله مستبعدا نسبيا من زيدان.