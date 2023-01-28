رئيس مجلس الأمن الروسى يحذر: إذا اندلعت حرب عالمية ثالثة سيصبح كل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 09:29 مساءً - انتقد ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، محاولات الغرب تبرير تسليم أسلحة إلى أوكرانيا في محاولة لمنع الحرب العالمية، حذر من أنه إذا اندلعت الحرب العالمية الثالثة، فإن كل شيء سيتحول إلى غبار.

وقال ميدفيديف في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية تاس اليوم السبت: “أولا، الدفاع عن أوكرانيا، الذي لا يحتاجه أحد في أوروبا، لن ينقذ العالم القديم من العقاب إذا حدث شيء ما. ثانيا.، قريبا. مع اندلاع الحرب العالمية الثالثة، للأسف، “لن تكون الحرب على الدبابات أو حتى الطائرات الحربية. كل شيء سيتحول بالتأكيد الى غبار “.



تعليقات ميدفيديف، خاصة فيما يتعلق بتصريحات وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروستو بأن الحرب العالمية الثالثة كانت في الطريق. سيحدث هذا إذا وصلت الدبابات الروسية إلى كييف و“حدود أوروبا” والأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا للتخفيف من حدة التصعيد.

وحذر ميدفيديف من الطلبات البريطانية بتزويد كييف بكافة أسلحة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وفي كييف أعلنت المخابرات السوفيتية (KGB) أن الخدمات الخاصة الروسية كانت تستعد لعملية أخرى لتشويه سمعة القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا.

وقالت وكالة الانباء الاوكرانية في بيان نشرته اليوم وكالة الانباء الاوكرانية انترفاكس “ستطلق عملية اعلامية ونفسية خاصة واسعة النطاق في المستقبل القريب لتشويه سمعة عدد من ممثلي القيادة العسكرية السياسية في اوكرانيا”.

“على وجه الخصوص، ستشن حملة تشهير ضد سيرهي شابتالا، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفاسيل ماليوك، رئيس وحدة أمن الدولة، ووزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف، ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك، ورئيس من الشرطة الوطنية إيفان فيهوفسكي وآخرين “.