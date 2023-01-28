إبراهيم الجارحى: أوكرانيا أعادت الدبابات إلى الصورة فى الحروب

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى إبراهيم الجارحى، إن الحرب الروسية الأوكرانية صورت للعالم أن طبيعة الحروب تغيرت لصالح الأسلحة المسيرة، ولصالح الحرب السيبرانية، وأن الشكل التقليدى من الحروب انتهى، وأن الدبابات تسير نحو الانقراض.





وأضاف خلال تقديمه برنامج "بالمنطق"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا أمر فرضه إلى حد ما سير العمليات العسكرية فى أوكرانيا، وواقع تفرضه سنة الحياة فى ميادين الحرب، حيث تفسح الأسلحة العتيقة المجال لأسلحة أشد فتكا.

وتابع: "ليس فقط الحرب الروسية الأوكرانية، منذ انتهاء حرب الخليج الثانية، والعالم يتحدث عن خفوت نجم الدبابات، التى كانت توصف بأنها سيدة المعارك البرية، وعن أن عهدها كعنصر رئيسى فى المعارك البرية بينتهى".

وأردف: "لكن سيدة المعارك عادت مرة أخرى عودة مفاجئة كعادتها، وعاد اسمها يتردد إلى دوائر القرار من واشنطن إلى لندن، ومن باريس إلى برلين، لأن أوكرانيا فى حاجة إلى الدبادبات من أجل إنهاء الحرب".

واستكمل: "الرئيس الأوكرانى قال إنه لا خيار آخر أمام أوكرانيا سوى أن ترسل الدول الغربية الدبابات لها من أجل إنهاء القتال".

وتساءل: "هل بالفعل يمكن أن تعود الدبابات لحسم صراع عسكرى فى شرق أوروبا بعدما كانت اقتربت من أن تصبح مجرد أثر؟".