مفتي عُمان يشيد بالمقاومة الفلسطينية

مفتي عُمان يشيد بالمقاومة الفلسطينيةأشاد المفتي العام لسلطنة عمان أحمد بن حمد الخليلي بالمقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوالصهيوني.

وكتب مفتي السلطنة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" اليوم السبت، قائلا: "إنا لنحيي من أعماق قلوبنا المقاومة الباسلة داخل الأرض المحتلة وفي غزة العزة، سائلين الله تعالى أن يمن في القريب العاجل بالنصر العزيز والفتح المبين وأن يستأصل العدو المحتل استئصالا لا يدع له بقية من تسلط في أرض الاحتلال وأن تعيش فلسطين العزيزة حرة كريمة يسوسها أبناؤها".

وكانت شرطة العدو الصهيوني قد أعلنت الليلة الماضية عن مصرع ثمانية مستوطنين، بالإضافة إلى عشرات الجرحى بعضهم إصاباتهم خطرة للغاية، في عملية بطولية وصفت بالمعقدة والخطيرة للغاية، شمال القدس المحتلة.