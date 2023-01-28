رئيس حركة جيش تحرير السودان: أدعو لتفادى جرائم ارتكبتها الأنظمة السابقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف مناوى، خلال استضافته فى برنامج "لقاء خاص"، مع الإعلامى جمال عنايت، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يدعو النظام تفادى الجرائم التى ارتكبتها الأنظمة السابقة.

وتابع بأن الأنظمة السابقة لم تأتى لارتكاب الجرائم، بقدر أن ممارساتهم نفسها هى التى أدت إلى تلك الجرائم، مستكملا: "وهم الآن يمارسون ما هو أسوء من ذلك".

وأردف: "يجب أن نتغير جميعا، والتغيير هنا لا أقصد به تغيير الحكومات، ولكن نحن أنفسنا يجب أن نتغير".