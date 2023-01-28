بولندا تعتزم زيادة أفراد الجيش وتشكيل ألوية جديدة

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن ماريوس بلاشتشاك قوله - خلال مراسم أداء اليمين فى لوبلين بشرق بولندا لجنود من قوة المتطوعين البولندية التى تشكل جزءًا من نظام الدفاع والردع - "إن قوات الدفاع الإقليمية ستزداد بوتيرة ديناميكية".

وأضاف ماريوس أن هدف بولندا هو زيادة عدد الجنود فى القوات المسلحة البولندية إلى 300 ألف من بينهم 250 ألف جندى محترف و50 ألف متطوع فى قوة الدفاع الإقليمية.

وتابع: فى العام الماضى، انضم إلى الجيش البولندى عدد قياسى بلغ 13 ألفا و742 جنديًا محترفًا، وهذا رقم قياسى منذ إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية، مشيرًا إلى أن بولندا لديها الآن حوالى 36 ألف فرد فى قوة الدفاع الإقليمية وحوالى 128 ألف جندى من مختلف الألوية.

وكانت بولندا قد علقت التجنيد الإجبارى فى عام 2010 من أجل إضفاء الطابع المهنى على قواتها المسلحة لكن فى مارس 2022، اعتمدت بولندا قانونًا جديدًا للدفاع عن الوطن، والذى أدخل الخدمة العسكرية لمدة عام واحد على أساس طوعى.