القاهرة الإخبارية: انتهاكات متعددة.. حقوق الإنسان بأوروبا وأمريكا مجرد كلام

جدة - نرمين السيد - ونشرت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا لخصت فيه انتهاكات حقوق الإنسان التى ما تزال متواصلة فى الولايات المتحدة وأوروبا وخاصة فى مجال العدالة العرقية، حيث لا تفى كلتاهما بالتزاماتهما الحقوقية، وهو ما يتجلى فى عدم وضعهما حدًا للعنصرية الهيكلية المرتبطة بإرث الاسترقاق، وهياكل السجن التعسفية، إلى جانب الإجراءات التعسفية، فى مجال الهجرة، والرقابة الاجتماعية، والتى تؤثر على العديد من الأقليات العرقية والإثنية، واتساع فجوة الثراء واللا مساواة الاقتصادية بين السود والبيض.

انتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية

- أغلقت قضية جورج فلويد بتعويض كبير، لكنه سيظل دليلًا على ازدواجية معايير القيم الأمريكية، واستمرار وجود العنصرية على أساس اللون ضد مواطن أمريكى من جانب الشرطة.

– ,سقط ألف شخص برصاص رجال الشرطة الأمريكية فى عام 2020، من بينهم 28 بالمئة من الأمريكيين من أصل إفريقى، فى حين أنهم لا يمثلون إلا 12 بالمئة فقط من السكان.

– هذا بالإضافة إلى أن العدالة قد تخلت عن ملاحقة رجال الشرطة المسؤولين عن وفاة أمريكيين من أصول إفريقية كانوا غير مسلحين مثل برونا تايلور التى أرديت قتيلة فى شقتها فى كنتاكى، ودانيال برود الذى مات مختنقًا خلال أزمة ذهانية بالقرب من نيويورك، وهو أيضًا حال الضابط الذى أطلق النار من مسافة قريبة على يعقوب بليك سبع مرات؛ لأنه لم يستسلم له فى ولاية ويسكونسن.

العدالة العرقية

– تعرضت مجتمعات السود واللاتين والسكان الأصليين لأعباء غير متناسبة من آثار كوفيد-19 السلبية، مما عمّق الظلم العنصرى القائم فى الرعاية الصحية، والسكن، والتوظيف، والتعليم وتراكم الثروة، يُذكر أن فجوة الثروة بين السود والبيض كبيرة حتى الآن، فلا يزال حجم الفجوة بينهم كما كان فى عام 1968.

– تزايدت جرائم الكراهية ضد ذوى الأصول الآسيوية والسود بشكل كبير فى 2021 مقارنة بمستويات 2019.

الفقر وعدم المساواة

- لا تزال اللامساواة الاقتصادية مرتفعة فى الولايات المتحدة، بل عرفت زيادة طفيفة مع اتساع التفاوتات فى الثروة بشكل أسرع من زيادة التفاوت فى الدخل، وارتفع إجمالى الثروة المجمعة لدى المليارديرات الأمريكيين من 2.9 تريليون دولار فى مارس 2020 إلى 4.7 تريليون دولار فى يوليو 2021.

– تظهر بيانات مكتب الإحصاء أنه فى سبتمبر 2021، كان حوالى 19 مليون بالغ يعيشون فى أسر لا تملك ما يكفى من الطعام، وكان 11.9 مليون بالغ متخلفين عن دفع الإيجار.

حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

– استمر عنف الشرطة ضد الأشخاص ذوى الإعاقة من السود واللاتين (خاصة الذين لديهم حالات الصحة العقلية، ولكن ليس حصريًا) فى 2021، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص خدمات الدعم المجتمعية لأزمات الصحة العقلية. أصدرت إلينوى وكاليفورنيا تشريعات لمعالجة هذه الشواغل المتزايدة.

العنف ضد المرأة

– ظلت النساء المنتميات إلى السكان الأصليين يواجهن مستويات من الاغتصاب والعنف الجنسى مرتفعة على نحو غير متناسب، ولم يحصلن على الرعاية الأساسية عقب تعرضهن للاغتصاب.

– وإضافة إلى ذلك ظلت هؤلاء النساء يتعرضن لمعدلات عالية من الإخفاء والقتل. وظل العدد الدقيق للنساء المنتميات إلى السكان الأصليين اللواتى يقعن ضحايا للعنف أو يختفين غير معروف؛ لأن حكومة الولايات المتحدة لم تجمع بيانات أو تنسق تنسيقًا وافيًا مع الحكومات القبلية.

ألمانيا:

– منذ 2018، مرر البرلمان الاتحادى قانونًا يمنح السلطات الشرطية صلاحية استخدام تقنيات جديدة للمراقبة، منها تثبيت برامج مراقبة فى أجهزة الكمبيوتر والهواتف.

–كما قضت إحدى المحاكم الإدارية العليا، فى إجراء عاجل، بأن الاحتفاظ العشوائى بالبيانات المنصوص عليه فى قانون كان من المزمع سريانه بكامل بنوده، لا يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبى؛ ومن ثم لم يتم تطبيق القانون انتظارًا للحكم النهائى.

– وفى السياق نفسه، وبدواعى مكافحة الإرهاب، مرر البرلمان الاتحادى تعديلًا يوسع من الصلاحيات الرقابية الممنوحة للشرطة الجنائية الاتحادية لفرض تدابير إدارية على المعتدين المحتملين، مثل التتبع الإلكترونى بسوار القدمين، وتحديد محل الإقامة، والرقابة على الاتصالات. وجاء تعريف هؤلاء "المعتدين المحتملين" فضفاضًا، إذ أشار إلى أنهم "أفراد قد يتورطون فى ارتكاب جرائم متعلقة بالإرهاب فى المستقبل".

– كما مرر البرلمان الاتحادى قانونًا يُسهل احتجاز الأشخاص الذين يمثلون تهديدًا أمنيًا كبيرًا للمجتمع، ريثما يتم ترحيلهم، دون أن تكون هناك معايير محددة تحكم المسألة.

– كما يمنح هذا القانون المكتب الاتحادى للهجرة واللاجئين صلاحية تحريز الأجهزة الإلكترونية الخاصة بطالبى اللجوء الذين ليس لديهم وثائق لإثبات الهوية.

–وتقوم ولاية بافاريا بتمديد فترة الاحتجاز الإدارى لدى الشرطة بدون اتهام للمعتدين المحتملين من 14 يومًا إلى فترة تصل إلى ثلاثة أشهر، وبالتالى، تحمى ألمانيا أمنها دون النظر لحقوق الإنسان، وتفاخر باحتوائها للمهاجرين.

فرنسا:

– خلال 2019، فرضت السلطات الفرنسية قيودًا كبيرة على الحق فى حرية التجمع السلمى.

– وأصيب الآلاف من المحتجين بجروح على أيدى أفراد الشرطة أو أُلقى القبض عليهم وجرت مقاضاتهم على أسس أو بسبب جرائم واهية تحظى بالحماية بموجب قانون ومعايير حقوق الإنسان، وتعرض مراقبو حقوق الإنسان، والصحفيون المستقلون، ونشطاء البيئة، والنشطاء المدافعون عن حقوق اللاجئين والمهاجرين للترهيب والمضايقة المتكررين من جانب الشرطة.

– وفيما يتعلق بحرية التجمع، استمرت الحركة الاجتماعية لأصحاب "السترات الصفراء" التى بدأت فى نوفمبر 2018 فى تعبئة أنصارها طيلة العام، بهدف معلن يرمى إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

– وبحسب الإحصائيات الرسمية أصيب 2945 متظاهرًا بجروح خلال احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء،" وفى أحيان كثيرة استخدم أفراد الشرطة القوة التعسفية أو غير المتناسبة فى سياق المظاهرات على وجه الخصوص لا الحصر، ولجأت الشرطة الفرنسية مرارًا إلى استخدام أسلحة خطرة – من ضمنها الرصاص المطاطى غير الدقيق وقنابل الغاز المسيل للدموع "جى إل آى – أف 4"، وهى أسلحة لا يجوز استخدامها لحفظ أمن التجمعات العامة.

– وفى مارس2019، أوصت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بإجراء "تحقيق كامل" فى مزاعم الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة.

– وفى الأشهر الستة الأولى من 2019، احُتُجز زهاء 11.000 متظاهر رهن الاعتقال السابق لتوجيه التهم، وأدين ما يزيد على 3.000 شخص، معظمهم عبر إجراءات سريعة.

– وقُبض على مئات المحتجين وتعرضوا للمقاضاة على سلوك يحميه قانون حقوق الإنسان ومن ضمنه إهانة موظفين عموميين، أو تغطية الوجه، أو عدم الامتثال لمتطلبات الإبلاغ.

– وأدين 954 متظاهرًا بتهمة تكوين جماعة هدفها ارتكاب أعمال عنف، وهى تهمة ذات تعريف غامض سمحت بإلقاء القبض على المحتجين الذين لم يشاركوا فى أى أعمال عنف.

– فرنسا، كذلك بصدد إصدار قانون الأمن الشامل الذى يحظر تصوير رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم، ولديها قانون طوارئ يعلى قيم الأمن القومى على حقوق الإنسان.

إيطاليا:

– تشهد الأراضى الإيطالية حالات اختفاء قسرى للمواطنين المصريين، فعلى الأراضى الإيطالية اختفى العديد من المصريين الباحثين عن عمل وعن تحسين مستوى حياتهم، لكنهم وسط تلك الأحلام اختفوا، فى المقابل، السلطات الإيطالية لم تتحدث عن الأمر، ولم تحرك ساكًنًا أو تبدِ اهتمًامًا إزاء هذه الحالات، للوقوف على تفاصيل الوفاة أو الاختفاء، على الرغم من تواصل القنصلية المصرية معهم حول هذا الشأن.

– وضمت القائمة أحمد عبد الفتاح، 15 عامًا، وقت الاختفاء فى 12 سبتمبر 2014، حيث غادر مصر فى 6 سبتمبر 2014 مع رفاقه على متن قارب مُتجه إلى إيطاليا وفى 12 سبتمبر انهار القارب وأنقذته سفينة البحرية الإيطالية سان جوستو التى نقلت جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها إلى ميناء تارانتو، هنا غادر أحمد مع قاصرين آخرين مركز الاستقبال التابع لجمعية سالم وحتى الآن لا توجد أى معلومة بشأنه.

– وضمت القائمة أيضًا، عبده إبراهيم عقل، 61 عامًا وقت الوفاة، تاريخ الاختفاء 2 أغسطس 2017، ويعرف باسم مجدى، يعيش فى ميلانو حيث يعمل سائقًا فى شركة نقل، فى صباح يوم 2 أغسطس الساعة الـ6 صباحًا، غادر المنزل متوجها إلى عمله ومنذ ذلك الحين لم يره أحد.

– وبعد أن دخلت الشرطة شقته وجدت كل شيء على ما يرام تاركًا جواز سفره وتصريح إقامته وكروت الصرف الآلى فى المنزل، وعمرو إبراهيم الصباغ 26 عامًا، فى ميلانو التى وصل إليها عام 2008 لقضاء إجازة وعاش فى منزل شقيقه وبعض معارفه، عندما عاد شقيقه من مصر إلى ميلانو، بعد العطلة الصيفية، لم يعثر عليه أبدًا.