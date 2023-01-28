زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شمال إيطاليا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 يناير 2023 06:23 مساءً - أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين الإيطالي، اليوم السبت 28 يناير، أن زلزالًا قوته 4.1 درجة بمقياس "ريختر"، ‏وقع بالقرب من منطقة إميليا رومانيا، شمال إيطاليا، قبالة ساحل البحر الأدرياتيكي.‏

وأوضح بيان المعهد أنه تم تسجيل هزات أرضية في مدينتي ريميني ورافينا الإيطاليتين الرئيسيتين، وتم تعليق حركة السكك الحديدية بين بولونيا وريميني، وكذلك بين ريميني ورافينا، كجزء من إجراء تلقائي للتحقق من آثار الهزات الأرضية.

ويقع مركز حدوث الزلزال على بعد 8 كيلومترات، جنوب شرقي مدينة سيرفيا، على عمق 5 كيلومترات، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وبحسب إدارة الحماية المدنية الإيطالية، فإن الزلزال لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

واستمر النشاط الزلزالي في منطقة إميليا رومانيا شمالي إيطاليا منذ عدة أيام، وأغلقت السلطات في بعض البلدات بالمنطقة القريبة من البحر الأدرياتيكي المدارس، كإجراء احترازي.

وعلقت السلطات في بلدة جامبيتولا، اليوم السبت، الدراسة في المدارس، بينما قالت بلدية تشيزيناتيكو المجاورة، إن مدارسها ستستمر في العمل، بعد إجراء كافة عمليات التفتيش اللازمة.